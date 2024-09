Zugausfälle auf Illertalbahn: Betrunkener Autofahrer flieht vor Polizei und landet auf Gleisen

Weil ein betrunkener Autofahrer Gleise am Bahnhof Vöhringen blockiert beschädigt hat, kam es am Mittwochabend zwischen 21.30 und 23 Uhr zu Verspätungen und Zugausfälllen auf der Illertalbahn. Fahrgäste mussten auf den Ersatzverkehr mit Taxis ausweichen. Weil die Strecke im Bereich Vöhringen auch danach zu auf einem Gleis befahrbar war, warnt die Deutsche Bahn vor weiteren Verspätungen am Donnerstag. Der Autofahrer hatte versucht, vor der Polizei zu flüchten.

Auto von betrunkenem Fahrer blockiert Gleise in Vöhringen

Gegen 20.50 Uhr wollte eine Streife der Polizei Illertissen den Mann zur Verkehrskontrolle anhalten. Dieser missachtete die Anhaltesignale in der Vöhringer Vöhlinstraße und beschleunigte seinen Wagen innerorts auf mehr 100 km/h. Die Streife folgte dem Mann, der die Anhaltesignale, das Blaulicht und das Martinshorn weiterhin ignorierte. Aus der Silcherstraße kommend überquerte der flüchtende Autofahrer die Adalbert-Stifter und fuhr mit seinem Wagen ins Gleisbett. Das Fahrzeug verkantete dort und kam abrupt zum Stillstand. Im Fahrzeug wurden Airbags ausgelöst.

Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt, er konnte widerstandslos festgehalten werden und wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Die Streife bemerkte, dass er deutlich alkoholisiert war und wohl auch unter Drogeneinfluss stand. Der Bahnverkehr musste vollständig eingestellt werden, um das Auto mit Totalschaden von den Gleisen zu holen. Der Schaden an den Bahnanlagen wird von der Polizei auf mehrere 10.000 Euro geschätzt, der Schaden am Auto auf rund 10.000 Euro. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen den 32-Jährigen.