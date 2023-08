Vöhringen

vor 32 Min.

Second-Hand-Shop "Illertaler Zwerglwelt" schließt: Das sind die Gründe

Die Illertaler Zwerglwelt in Vöhringen mit ihrem Angebot an Second-Hand-Ware für Kinder schließt zum Ende des Jahres. Viele Mütter bedauern diesen Schritt.

Plus Susann Kolleth gibt ihren Second-Hand-Shop für Kinderkleidung an der Illerzeller Straße in Vöhringen auf – nach nur fünf Monaten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Gerade einmal fünf Monate ist es her, dass Susann Kolleth ihr Geschäft an der Illerzeller Straße in Vöhringen eröffnet hatte. Kinderkleidung aus zweiter Hand, kleine Schuhe sowie Kinderwagen und Spielzeug bietet sie dort zum Verkauf an. Sie war anfangs voller Optimismus und stürzte sich mit viel Elan in ihre neue Aufgabe. Dass sie jetzt ihr Geschäft aufgeben muss, tut ihr weh.

Viel Energie hatte Kolleth in ihre Selbstständigkeit gesteckt. Aber sie musste schließlich erkennen, dass die Tätigkeit als Ladeninhaberin mit ihrer Rolle als Mutter von fünf Kindern - eines ist noch ein Baby - eben doch nicht vereinbar ist. "Trotz Unterstützung meines Mannes René waren handelsübliche Öffnungszeiten nicht machbar. Ich stieß an meine Grenzen", sagt sie.

