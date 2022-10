Auffahrunfall auf der A7 führt zu kilometerlangem Rückstau

Drei Autos stoßen am Montagnachmittag auf der Autobahn zwischen Vöhringen und Illertissen zusammen. Einige Zeit später kracht es am Stauende erneut.

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und ein Folgeunfall haben am Montagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg geführt. Zunächst stießen gegen 14.15 Uhr südlich der Anschlussstelle Vöhringen drei Autos zusammen. Die drei Fahrzeuge befanden sich nach Angaben der Polizei hintereinander auf dem linken Fahrstreifen, als der Fahrer des vorderen Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Der unmittelbar nachfolgende Pkw-Lenker reagierte rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Dem 30-jährigen Fahrer des hintersten Autos gelang das jedoch nicht mehr, der Wagen fuhr auf das Auto davor auf. Durch den Aufprall wurde das mittlere auf das vorderste Fahrzeug geschoben.

Die Unfallverursacher mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Zwei der drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr Illertissen war zur Verkehrslenkung und Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Beide Fahrstreifen mussten für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle über den Pannenstreifen vorbeigeleitet. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau.

Etwa 40 Minuten später krachte es laut Polizeibericht direkt an der Anschlussstelle Illertissen, bis zu welcher es sich wegen des vorangegangenen Unfalls zurückgestaut hatte. Ein 65-jähriger Mann fuhr dort mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Norden auf und wollte sich am Ende des Beschleunigungsstreifens ordnungsgemäß einreihen. Wegen des anderen Unfalls hatten die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer eine Rettungsgasse gebildet. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen war der 65-Jährige jedoch zu unvorsichtig, wie die Polizei mitteilt. Das Auto kollidierte mit einem Sattelzug, dessen Fahrer langsam angefahren war und den 65-Jährigen dabei nicht sehen konnte. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand. Es entstand jedoch ein Schaden von insgesamt etwa 9000 Euro. Die Verursacher beider Verkehrsunfälle wurden mit einem Verwarnungsgeld belangt. (AZ)