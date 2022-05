Diebe machen Beute auf Baustellen - wer hat etwas gesehen?

Baumaschinen und Bargeld sind von Baustellen in Illertissen und Vöhringen verschwunden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte haben am Dienstagmittag auf verschiedenen Baustellen in der Region hochwertige Werkzeuge entwendet. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen hängen die Taten zusammen.

Auf einer Baustelle in der Vöhringer Kranichstraße wurden in der Zeit zwischen 12 und 18.45 Uhr aus einem unversperrten Transporter Baumaschinen im Wert von geschätzten 9000 Euro entwendet. Im Zeitraum von 11.30 und 12.10 Uhr stahlen die Täter auf einer Baustelle in der Ulmer Straße, ebenfalls in Vöhringen, aus einem Lastwagen einen Rucksack. Darin befand sich der Geldbeutel des Geschädigten mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Diebstahl auf Baustellen: Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise

In der Illertisser Von-Helmholz-Straße kamen aus einem Baustellencontainer in der Zeit zwischen 12 und 12.45 Uhr diverse Baumaschinen abhanden. Hier kann die Polizei den Beuteschaden noch nicht beziffern. Abends wurden dann in der Bellenberger Bayernstraße und im Jedesheimer Ölmühlweg mehrere leere Werkzeugkoffer aufgefunden, welche die Polizei den Diebstählen zuordnet. Die Baumaschinen fehlen weiter, die Täter hatten die Koffer dort offenbar nur entsorgt.

Aufgrund der Menge der entwendeten Maschinen müssen die Unbekannten mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Polizei Illertissen bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/9651-0: Hat jemand an den fraglichen Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht? (AZ)