Polizisten finden Drogen bei zwei jungen Männern in Vöhringen und Illertissen

Bei Kontrollen in Vöhringen und Illertissen stellen Polizeibeamte zwei Päckchen mit Rauschgift sicher. Nun wird gegen zwei junge Männer ermittelt.

Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt gegen zwei Männer wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Beamte haben am Samstag Drogen bei ihnen gefunden. In Vöhringen wurden sie dem Polizeibericht zufolge am Sonntagnachmittag auf einen 24-Jährigen aufmerksam, der mittig auf der Straße lief. Die Polizisten fanden das verdächtig und kontrollierten den jungen Mann. Beim Anblick der uniformierten Beamten wurde der 24-Jährige zunehmend nervöser und zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Bei der Durchsuchung seiner Jacke kam ein kleines Päckchen mit Amphetamin zum Vorschein.

Vor der Polizeikontrolle wollte ein 18-Jähriger in Illertissen Drogen verschwinden lassen

Etwa eine Stunde nach der Kontrolle des 24-jährigen Mannes fiel den gleichen Polizeibeamten eine Personengruppe in Illertissen auf. Ein 18-Jähriger wollte sich unmittelbar vor der Kontrolle davonschleichen, er warf laut Polizeibericht zuvor aber eine Plastiktüte weg. Die Beamten hielten die verdächtige Person an und kontrollierten sie. In der weggeworfenen Plastiktüte befand sich Betäubungsmittel, das der junge Mann offenbar vor der Polizeikontrolle verschwinden lassen wollte. (AZ)