Rotary Clubs im Kreis Neu-Ulm helfen Flüchtlingen aus der Ukraine

Aus der geplanten Veranstaltung "Rotary for Artists" wird "Rotary für Kriegsopfer" im Vöhringer Kulturzentrum. Das ist das Programm.

Das Sprichwort "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben" erfährt in diesen Tagen eine neue Bedeutung. Denn die für November angesetzte Veranstaltung des Rotary Clubs Illertissen-Iller-Günz zugunsten von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, die wegen Corona erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen mussten, wurde abgesagt. Doch jetzt wird der Abend mit namhaften Solisten am Freitag, 25. März, 19.30 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus nachgeholt – allerdings unter anderem Vorzeichen.

Wie die Präsidentin des Clubs, Annemarie Keller aus Weißenhorn, mitteilt, wurde der Verwendungszweck geändert. Sollten im Herbst regionale Künstler, die durch Corona in Existenznöte geraten waren, mit dem Benefiz-Abend unterstützt werden, so gilt der Abend jetzt Flüchtlingen, die aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland gekommen sind. "Die Entscheidung wurde in Absprache mit den teilnehmenden Service-Clubs getroffen, die eingehenden Spenden den Menschen zukommen zu lassen, die den Kriegswirren in der Heimat entronnen sind", sagt Keller.

Konzert in Vöhringen: Rotary Club will Ukraine-Flüchtlinge unterstützen

Die Präsidentin betont, dass die 23.000 Euro, die für die im November geplante Veranstaltung bereits eingegangen sind, den Kulturschaffenden der Region zugutegekommen sind. "Wir sagen Dank allen, die geholfen haben." Keller setzt auch bei der umgewidmeten Aktion auf die Bereitschaft zu helfen. Wer mehr wissen will, erfährt dies unter www.rotaryforartists.com. Mit beteiligt sind die Clubs aus Illertissen, Biberach, Günzburg, Weißenhorn und der Lions Club Illertissen.

Am Programm ändert sich nichts. Dem Auftritt des Münchner Vokalensembles Nostalphoniker mit Best of Comedian Harmonists geht die Kabarettistin Marlies Blume voraus. Sie präsentiert ihr Programm "Hurra, wir leben noch!". Karten, die bereits für die ursprünglich festgesetzte Veranstaltung erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Wer per Livestream dabei sein möchte, findet ein Video auf youtube.de, Suchworte „Rotary for Artists“. Etwa vier Wochen nach dem Benefiz-Abend kann das Geschehen dort nachverfolgt werden. Karten für den Benefiz-Abend können über reservix.de gebucht werden.

