Autos im Kreis Neu-Ulm beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

In Vöhringen, Illertissen und Senden hinterlassen Unbekannte Schäden an Fahrzeugen. Wer hat etwas beobachtet?

Mehrere Verkehrsunfallfluchten und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in den vergangenen Tagen beschäftigen derzeit die Polizei. Am Montagnachmittag, ereigneten sich auf der Kreisstraße NU 14, zwischen der Staatsstraße 2031 und dem Kreisverkehr an der Weißenhorner Straße, zwei Verkehrsunfallfluchten innerhalb weniger Minuten. Im ersten Fall berührten sich die jeweils linken Außenspiegel von zwei entgegenkommenden Lkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ein Lkw-Fahrer hielt an und verständigte die Polizei, der zweite Lkw-Fahrer fuhr weiter.

Nur 15 Minuten später touchierte eine Autofahrerin einen an der beschriebenen Örtlichkeit haltenden Sattelzuganhänger. Hierdurch ging ein Außenspiegel zu Bruch. Die Autofahrerin fuhr bis zur nächsten Wendemöglichkeit weiter und kehrte dann an die Unfallstelle zurück, berichtet die Polizei. In dieser kurzen Zeit hatte sich der Sattelzug bereits entfernt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro.

Auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio in der Dietenheimer Straße in Illertissen ist am Montagvormittag ein weißer Mercedes angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 2000 Euro. Mögliche Zeugen dieser Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen.

Windschutzscheibe in Senden eingeschlagen

Bereits am vergangenen Wochenende ist an einem geparkten Auto in Senden die Windschutzscheibe beschädigt worden. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Freitag gegen 17 Uhr am Straßenrand „Auf dem Kirchberg“ geparkt. Als sie am Montag gegen 7.30 Uhr zurückkam, sah sie die eingeschlagene Windschutzscheibe. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei Senden unter Telefon 07307/91000-0 entgegen. (AZ)