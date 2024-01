Vöhringen/ Illerzell

90. Geburtstag: Wolfgang Sempert blickt zurück auf ein bewegtes Leben

Plus Wolfgang Sempert aus Illerzell feiert seinen 90. Geburtstag und erzählt über Flucht und heimisch werden. Selbst Bürgermeister Michael Neher kam zum Gratulieren.

Von Ursula Katharina Balken

Wenn der betagte Jubilar zu erzählen beginnt, kann man nur staunen über sein bewegtes Leben und sein enormes Erinnerungsvermögen, über die Klarheit seiner Gedanken, über sein Interesse am täglichen Geschehen. "Ich habe zwei Zeitungen." Das dient seinem Drang nach Wissen und nach allem, was in der Welt geschieht. Mit einem leicht verschmitzten Lächeln sagt er so ganz nebenbei: "bis vor vier Jahren habe ich noch Tennis gespielt." Das können seine Kinder – Tochter und Sohn – nur bestätigen.

Wolfgang Sempert stammt aus Breslau (heutiges Polen), sein Vater arbeitete in der dortigen Niederlassung von Mercedes. Die Familie wohnte in einer Werkswohnung. "Wir hatten mit unseren direkten Nachbarn ein freundschaftliches Verhältnis, sie kamen aus Württemberg." Wie sehr sich diese Freundschaft einmal bewähren würde, ahnte die Familie damals noch nicht. Plötzlich war der Krieg da, der kleine Wolfgang war fast sechs Jahre alt, bekam schon alle Schrecknisse mit.

