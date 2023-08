Vöhringen-Illerzell

Polizei nimmt Kiosk-Einbrecher in Illerzell fest, während er noch Eis isst

Ein 43-Jähriger ist in einen Kiosk am Illerzeller See eingebrochen. Dank zweier Zeugen kommt die Polizei ihm schnell auf die Schliche - und das Eis verrät ihn zudem.

Zwei Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen Einbrecher in Illerzell festnehmen konnte. Wie die Polizei berichtet, haben zwei Angler am Montag um 21.45 Uhr Geräusche aus dem Kiosk am Illerzeller See gehört. Sie gingen danach näher hin und erkannten aus sicherer Entfernung, dass im Innern des Kiosks jemand mit einer Taschenlampe läuft. Die Zeugen setzten sofort einen Notruf ab. Unmittelbar bevor die Polizeistreife eintraf, haute der Einbrecher mit einem Fahrrad in nördliche Richtung ab. Nach kurzer Fahndung entdeckten die Beamten den 43-jährigen mutmaßlichen Einbrecher, der Eis aus dem Kiosk in der Hand hielt. Sie nahmen ihn fest. Sein Fahrrad war laut Polizei gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (AZ)

