Unbekannte Person schlägt Autoscheiben in Vöhringen und Illerzell ein

In Vöhringen und im Stadtteil Illerzell sind zwei geparkte Autos beschädigt worden. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Dem Polizeibericht zufolge wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr, und Samstag, 23. Dezember, 2 Uhr an beiden Fahrzeugen eine Scheibe eingeschlagen. Die Autos standen in der Illerzeller Straße und der Vöhringer Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 1800 Euro. Die Polizei vermutet, dass die beiden Taten zusammenhängen. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)