Im Café Milo's in Vöhringen bekommt die Gastronomie mehr Raum

Vor sechs Jahren übernahm die Ulmer Bäckerei Staib die alteingesessene Vöhringer Bäckerei Hesser. In dem Geschäft gibt es zum Jahreswechsel eine Veränderung.

Mit Beginn des Jahres 2023 erfüllt sich für Giuseppe Giordano ein lang gehegter Wunsch. War er bisher als Leiter des Café Milo's Angestellter, so wird er künftig Pächter des Lokals und damit Gastgeber sein. Entsprechende Verträge wurden jetzt unterzeichnet. Eigentümer des Hauses unter der Adresse Ulmer Straße 12 ist nach wie vor Marcus Staib. Der 50 Jahre alte Bäcker- und Konditormeister ist Chef der gleichnamigen Ulmer Bäckerei. Er gibt einen Ausblick auf das, was kommt.