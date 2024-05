Im Vöhringer Kulturzentrum wird es bald bunter

Plus Das Vöhringer Kunstforum hat keine eigenen Räume mehr. Bald haben die Mitglieder trotzdem die Möglichkeit, ihre Bilder auszustellen – und füllen damit eine Lücke.

Kulturreferent Volker Drastik steht im Unteren Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses und lässt die Blicke schweifen. Keine großen Fensterfronten wie ein Stockwerk höher, sondern Oberlichter über einer weißen halbrunden, 18 Meter langen, etwas trist wirkenden Wand. Ein bisschen Farbe täte hier gut. Und dafür gibt es auch bereits eine Idee, die demnächst umgesetzt wird: Bald werden bunte Bilder die Wand zieren, die von Mitgliedern des Vöhringer Kunstforums gemalt wurden.

Das Kunstforum wurde 2008 gegründet. Anliegen war, die bildenden Künste zu fördern und durch Veranstaltungen den Sinn für Kunst zu wecken. Rund ein halbes Hundert Mitglieder zählt die Gruppe mittlerweile, die sich in Vöhringen fest etabliert hat. Bis vor wenigen Monaten gab es sogar ein Domizil im einstöckigen Haus an der Kreuzung von Wielandstraße und Vöhlinstraße. Dort hatte man sich eine Galerie eingerichtet. Es wurden ständig Bilder gezeigt oder es gab Veranstaltungen wie die Ateliertage. Jeder, der Lust auf Malen hatte, konnte unter Anleitung sein eigenes Werk auf Leinwand kreieren.