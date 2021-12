Impfstoff geht aus: Ärger bei einer Sonderimpfaktion in Vöhringen

Plus Mehr als 300 Menschen kommen, um sich beim Impfbus in Vöhringen ihre Spritze abzuholen. Etwa die Hälfte wird wieder nach Hause geschickt. Der Unmut ist groß.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist im Landkreis Neu-Ulm nach wie vor größer als die Impfkapazitäten. Menschen, die sich am Wochenende in Vöhringen bei einer Sonderaktion des Landkreises impfen lassen wollten, berichten von stundenlangen Wartezeiten. Und nicht wenige wurden ohne die Impfung wieder nach Hause geschickt.