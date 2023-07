In der Reiherstraße dürfen vorerst doch Autos fahren

Rolle rückwärts in der Reiherstraße-Ost in Vöhringen: Für eine Übergangszeit sind Autos dort wieder zugelassen. Was bedeutet das für Radfahrende?

Gerade einmal 3,5 Meter breit wird der östliche Teil der Reiherstraße am nördlichen Ortsrand der Stadt. Soll dieser Abschnitt ausschließlich als Fuß- und Radweg dienen? Oder soll er für den Autoverkehr geöffnet werden? Darüber entspann sich nun im Bau- und Verkehrsausschuss eine längere Debatte, die in eine Grundsatzfrage mündete: Wie hält es Vöhringen mit seiner freiwillig eingegangenen Verpflichtung, sich zur fahrradfreundlichen Kommune zu entwickeln?

Die Abstimmung mit neun gegen vier Stimmen endete in einem Kompromiss: Für die kommenden drei Jahre wird der Abschnitt für den motorisierten Verkehr geöffnet sein, allerdings lediglich als Einbahnstraße in West-Ost-Richtung. In einigen Jahren wird im Zuge des neuen Baugebiets Kranichstraße Ost dann der motorisierte Verkehr über die neue Kranichstraße geführt werden können. Die Verwaltung hatte hingegen für die Beibehaltung des Geh- und Radwegs plädiert, was für einige Anlieger aber Umwege bedeutet hätte.

Stadträte in Vöhringen wollen Rücksicht auf Anlieger nehmen

Doch wird der Umbau in eine Kommune, die den Radverkehr fördern will, ohne Einschränkungen für den Autoverkehr überhaupt funktionieren? Zweiter Bürgermeister Herbert Walk (CSU) ließ Zweifel anklingen: „Wir haben einfach zu viele Autos, zu viel Verkehr, wir stoßen an Grenzen.“ Bürgermeister Michael Neher („ich hätte den Mut, das durchzuziehen“) lehnte die Öffnung des Reiherstraßenabschnitts noch aus einem weiteren Grund ab: „Wir schaffen eine Gefahrensituation.“ Die Mehrheit der Räte sah’s anders. Ein Umweg und die damit verbundene Mehrbelastung der Vogelstraße seien den betroffenen Anliegern nicht zuzumuten. Sie wollte keinem wehtun.