In diese Straßenbauprojekte investiert Vöhringen in den nächsten Jahren

Es sind Millionenbeträge, welche die Stadt Vöhringen innerhalb der nächsten Jahre für den Erhalt und Ausbau von Straßen ausgeben wird. Zum Programm für das Jahr 2023 gehört unter anderem der Ausbau der Verdistraße, der Schlesier Straße und die Erschließung des Baugebiets Kranichstraße Ost. 2024 geht es dann unter anderem in der neuen Rathaus-Mitte mit der Bauausführung los. Der Bau- und Verkehrsausschuss stimmte den Plänen in seiner jüngsten Sitzung zu.