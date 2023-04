Vöhringen

06:30 Uhr

Im Fitnessstudio V8 eröffnet eine neue Eisdiele und ein Feinkostladen

Plus Die Betreiber des V8 in Vöhringen eröffnen eine Eisdiele und einen italienischen Feinkostladen im Norden der Stadt. Sie betonen, dass sich Sport und Genuss nicht ausschließen.

Von Carolin Lindner

Das V8 in Vöhringen kennen Sportfans und Gesundheitsbewusste von Trainingseinheiten oder Besuchen in der Physiotherapie. Nun haben sie auch eine Anlaufstelle für Magen und Seele: Im Vöhringer Industriegebiet eröffnen die Betreiber des V8 eine neue Eisdiele mitsamt italienischem Feinkostgeschäft. Studioleiter Roberto Bonsignore betont, dass alles im Laden aus Italien komme. Das Eis wird nebenan selbst produziert. Das Konzept scheint für ein Fitnessstudio ungewöhnlich, aber der Studioleiter betont: Sport und Eis schließen sich nicht aus.

Das soll auch der Name der Eisdiele aussagen: Genuss Atelier. Über den Titel haben die Initiatoren lange nachgedacht. Er sei im Gegensatz zum Inhalt bewusst deutsch gewählt, weil "wir den Laden mit dem Schwäbischen verbinden wollen". Zudem passe er zur Sportphilosophie, die Bonsignore als "genießen mit Verstand" bezeichnet. Er stellt klar: Zucker zu verteufeln, sei nicht der richtige Weg. Vielmehr gehe es zum einen um die Menge und zum anderen um die Qualität der Zutaten und Lebensmittel. "Lieber weniger, aber dafür hochwertig." Er betont, dass auch im Genuss Atelier gute Zutaten verarbeitet werden. Eine Kugel Eis werde in der Regel 1,50 Euro kosten - wenn die Zutaten teurer sind, dann auch mal 1,80, was beispielsweise bei Pistazie der Fall sei.

