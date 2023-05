Vöhringen

vor 48 Min.

In dieser Chronik über die evangelische Gemeinde stecken 14 Jahre Arbeit

Plus Armin Paulus hat eine stattliche Chronik über die evangelische Gemeinde in Vöhringen verfasst. Er umreißt auf 1420 Seiten einen Zeitraum von 1860 bis 2015.

Von Ursula Katharina Balken

Es ist eine schlichte Widmung im ersten Band, in der Armin Paulus aus Bellenberg erklärt, was ihn zu diesem Werk veranlasst hat. "Gewidmet der evangelischen Kirchengemeinde, in der ich aufgewachsen bin, aktiv war und im Kirchenchor mein kirchliches Zuhause fand." Wie so oft war es der Zufall, der Paulus dazu brachte, sich an diese gewaltige Arbeit zu machen, in die er 14 Jahre Zeit und Energie gesteckt hat.

Angefangen hat alles 2008. "Damals entdeckte ich im Pfarrbüro drei Kartons, angefüllt mit alten Akten, Papieren, Zeitungsausschnitten, man wusste nicht, wohin damit" erinnert sich Paulus im Gespräch mit unserer Redaktion. Der ehemalige Maschinenbauingenieur, an akribisches Arbeiten gewöhnt, begann in den alten Unterlagen zu stöbern und sie zu sortieren. Ihm kamen Worte vom einstigen Vikar Hans-Heinrich Fritsch - dieser war von 1959 bis 1962 in Vöhringen - in den Sinn, der Paulus damals ermutigt hatte, eine Chronik über die evangelische Gemeinde zu schreiben.

