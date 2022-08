"In geheimer Mission": Spectaculum führt pikantes Stück in Vöhringen auf

Lokal Eine Komödie von Michael Parker handelt vom Fremdgehen in diplomatischen Kreisen. Die Vöhringer Jugendbühne Spectaculum bereitet ihre Inszenierung vor.

Das Vöhringer Jugendtheater Spectaculum hat zwei Premieren im Jahr. Im Frühjahr ist im Kulturzentrum Märchenzeit für Kinder, im Herbst ist Boulevard-Theater für Erwachsene im Josef-Cardijn-Haus angesagt. Das aktuelle Stück heißt "In geheimer Mission". Dabei handelt es sich um eine Komödie aus der Feder des englisch-kanadischen Autors Michael Parker. Das Team des Jugendtheaters steckt mitten in den Vorbereitungen.