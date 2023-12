In Schlangenlinien gefahren: 80-Jährige entgeht nur knapp einem Unfall

Autofahrer melden der Polizei einen grauen Kleinwagen, der in Schlangenlinien zwischen Weißenhorn und Vöhringen fährt. Beinahe kommt es zu Zusammenstößen.

Am Freitagabend gegen 19 Uhr erreichten die Polizeiinspektion Illertissen mehrere Mitteilungen über einen grauen Kleinwagen, der in Schlangenlinien auf der die Kreisstraße NU 14 von Weißenhorn in Richtung Vöhringen unterwegs war. Das auffallend langsam fahrende Fahrzeug habe dabei mehrfach die Mittellinie überfahren und sei dabei so weit in die Gegenfahrbahn geraten, dass es zu einer Gefährdung entgegenkommender Fahrzeuge kam, die in Richtung Weißenhorn fuhren.

Als die Polizeibeamten das Fahrzeug schließlich zum Anhalten bewegen konnten, ergab die darauffolgende Kontrolle, dass die 80-jährige Fahrerin wegen ihres gesundheitlichen Zustandes nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Gegen die sie wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche im Gegenverkehr von Fahrmanövern der Fahrzeuglenkerin gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)