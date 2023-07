Vöhringen

18:00 Uhr

Inhaberin gibt Blumengeschäft "Florales Handwerk" auf: Das sind die Gründe

Den kunstvoll gestalteten Eingangsbereich zum Blumengeschäft "Florales Handwerk" in Vöhringen wird es nach dem 31. Juli 2023 nicht mehr geben.

Plus Das Blumengeschäft "Florales Handwerk" in der Ulmer Straße in Vöhringen schließt Ende Juli. Inhaberin Sonja Fischer erklärt ihre Beweggründe.

Von Ursula Katharina Balken

Seit zehn Jahren ist das Blumengeschäft "Florales Handwerk" mit seinen üppigen Dekorationen, die den grauen Gehsteig an der Ulmer Straße bunt beleben, ein Blickfang in Vöhringen. Das vielseitige Angebot in allen Bereichen der Floristik hat Anklang bei den Kundinnen und Kunden gefunden. Zum 31. Juli wird das Fachgeschäfts schließen. Die Inhaberin Sonja Fischer hört auf und nennt im Gespräch mit unserer Redaktion die Gründe dafür.

Dass ihr dieser Entschluss nicht leicht gefallen ist, sieht man Fischer an. "Das hier war mein Herzblut", sagt die Floristin und blickt sich in ihrem weiträumigen Geschäft um. Topfpflanzen, seltene Schnittblumen, ausgefallene Accessoires für stilvolles Wohnen und eine Ecke mit seltenen Teesorten und Getränken - Letztere erst vor Kurzem eingerichtet - machten ihr Geschäft bei der Kundschaft beliebt. Sonja Fischer hat Talent, sie hat den Blick für Schönes. Aber dann bekam sie ein gesundheitliches Problem und den ärztlichen Rat, kürzer zu treten. So entschloss sie sich nach langer Bedenkzeit dazu, ihr Geschäft zu schließen.

