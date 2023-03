Die Innenstadtsanierung in Vöhringen geht in die Verlängerung

Plus Auch nach 25 Jahren sind längst noch nicht alle Mängel im Zentrum von Vöhringen behoben. Die Stadt plant ein Nachfolgeprojekt mit Beteiligung der Bevölkerung.

Nachbarkommunen wie Senden, Illertissen und Weißenhorn haben es schon längst, jetzt will auch Vöhringen ein integriertes Stadtentwicklungskonzept, abgekürzt Isek, aufsetzen. Dabei wird von Fachplanerinnen und Fachplanern in Kooperation mit städtischen Institutionen und der Bürgerschaft eine Kommune mit Planer-Augen unter die Lupe genommen, um Mängel und Missstände zu identifizieren. Das dient dazu, Ziele, Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung der kommenden Jahre abzuleiten.