Vöhringen/Weißenhorn In Vöhringen wird Zukunft gebaut: das erste ökonomische Haus aus dem Betondrucker

Drei Jahre nach dem ersten gedruckten Mehrfamilienhaus in Wallenhausen, zeigt das Weißenhorner Unternehmen Rupp in Vöhringen, was sich in der Zwischenzeit getan hat.