Jugendgruppe schlägt anderen Jugendlichen krankenhausreif

Die Polizei ist wegen einer Prügelei auf dem Gelände der Uli-Wieland-Schule in Vöhringen ausgerückt. Sie sucht nach den jugendlichen Tätern.

Kurz nach Schulschluss haben Jugendliche am Donnerstagmittag auf dem Gelände der Uli-Wieland-Schule in Vöhringen einen anderen Jugendlichen verprügelt. Bei dem Streit wurde der 16-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein unbeteiligter ebenfalls 16-Jähriger griff sofort ein und trennte die Parteien, worauf die Jugendgruppe wegrannte. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können – sei es, dass sie die wegrennenden Jugendlichen gesehen oder Personen erkannt haben – werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303-96510 zu melden. (AZ)