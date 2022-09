Jugendliche toben sich in Vöhringen mit ihren Rollern aus

Zwei junge Menschen sind in Vöhringen dabei beobachtet worden, wie sie mit ihren Rollern wild auf dem Kirchplatz umherfuhren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Rollerfahrer sind am Dienstagabend gegen 19 Uhr in Vöhringen dabei beobachtet worden, wie sie die Kennzeichen an ihren Rollern mit einem grauen Tuch verhüllten. Danach fuhren sie wild auf dem Kirchplatz und in der Umgebung umher. Laut Polizeibericht waren die beiden im Alter von 16 und 18 Jahren.

Im Gegensatz zu den Rollerfahrern trugen die beiden mitfahrenden Personen keinen Helm. Als die hinzugerufene Polizeistreife eintraf, war das Spektakel bereits beendet. Die Polizeiinspektion Illertissen nimmt deshalb Hinweise zu der wilden Rollerfahrt unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)