Jugendlicher droht Mitarbeitern der Sicherheitswacht

Trotz roter Ampel überqueren Jugendliche in Vöhringen eine Straße Die Sicherheitswacht spricht sie darauf an. Einer der Jungen reagiert aggressiv.

Mitarbeiter der Sicherheitswacht haben am späten Mittwochnachmittag in Vöhringen beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher die Illerstraße an einer Fußgängerampel überquerten, die auf rot geschaltet war. Die ehrenamtlichen Ordnungskräfte stellten die Gruppe deshalb wenig später im Bereich der Memminger Straße zur Rede. Darauf reagierte ein 16-Jähriger laut Polizeiangaben aggressiv. Er drohte den Mitarbeitern der Sicherheitswacht. Außerdem fing der Jugendliche an, sie zu beleidigen.

Polizei verständigt Vater des Jugendlichen

Deshalb rief die Sicherheitswacht die Polizei. Die Beamten nahmen gegen den 16-Jährigen eine Strafanzeige auf und stellten zudem die Identität der drei anderen Gruppenmitglieder fest. Darüber hinaus verständigten sie den Vater des Jugendlichen, der sich aggressiv verhielt. Dieser kam dann zum Einsatzort und forderte seinen Sohn auf, sich bei den Mitarbeitern der Sicherheitswacht zu entschuldigen. Dem kam er umgehend nach. (AZ)