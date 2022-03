Jugendlicher erscheint nicht vor Gericht und wehrt sich gegen Festnahme

Ein 16-Jähriger bleibt unentschuldigt einem Termin am Amtsgericht Neu-Ulm fern. Als die Polizei ihn zu Hause in Vöhringen abholt, gibt es Ärger.

Beamte der Polizei Illertissen haben am Montag einen Haftbefehl in Vöhringen vollzogen: Sie sollten einen 16-Jährigen von zu Hause abholen, weil er einem Termin am Amtsgericht Neu-Ulm unentschuldigt fernblieb. Dem Polizeibericht zufolge hatte das Amtsgericht die Vorführung des Jugendlichen angeordnet. Die Beamten erhielten dabei Unterstützung eines Diensthundeführers.

Die Polizei musste bei der Festnahme des Jugendlichen Zwang anwenden

Nach Erläuterung des Sachverhalts wurden der Vater und der Bruder des Jugendlichen aggressiv. Da es in der Vergangenheit bereits ähnliche Einsätze in der Wohnung gab, die eskalierten, hatten die Beamten laut Polizeibericht bereits mit einem solchen Verhalten gerechnet. Der Vater beleidigte die beiden Polizisten während der Festnahme. Der 16-Jährige selbst wehrte sich vehement, sodass die Beamten Zwang anwenden mussten. Verletzt wurde dabei niemand. Der Jugendliche wurde wenig später bei Gericht vorgeführt. Er wird sich wegen Widerstands gegen die Polizeibeamten strafrechtlich verantworten müssen. Auch gegen den 50-jährigen Vater erstatten die Polizisten Anzeige. (AZ)