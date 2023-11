Jugendlicher zündet Feuerwerkskörper vor den Augen der Polizei

Eine Streifenwagenbesetzung wird in Vöhringen auf Knallgeräusche aufmerksam. Die Beamten treffen auf einen Jugendlichen, der Silvesterfeuerwerk bei sich hat.

Auf laute Knallgeräusche im näheren Umfeld der Ulrichstraße in Vöhringen ist eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Illertissen am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr aufmerksam geworden. Als die Beamten daraufhin durch die Ulrichstraße fuhren, lief dem Polizeibericht zufolge ein Jugendlicher in geringer Entfernung vor dem Streifenwagen. Plötzlich warf er einen Gegenstand auf die Straße, der gleich darauf lautstark explodierte.

Die gefundenen Feuerwerkskörper dürfen nur in der Silvesternacht verwendet werden

Die Polizisten hielten den Jugendlichen sofort an und durchsuchten ihn. Dabei kamen nach Angaben der Polizei acht Feuerwerkskörper der Kategorie F2 zum Vorschein. Diese wurden sichergestellt, da sie erst ab 18 Jahren und nur in der Silvesternacht verwendet werden dürfen. Die Mutter des 17-Jährigen wurde über den Vorfall informiert. Der Jugendliche wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt. (AZ)