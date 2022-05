Vöhringen

vor 32 Min.

Jugendsozialarbeit und mehr Betreuung an der Grundschule Nord

Die Grundschule Nord in Vöhringen wünscht sich eine zusätzliche halbe Stelle. Der städtische Haupt- und Umweltausschuss kommt dem nach.

Plus Die Grundschule Nord in Vöhringen soll eine halbe Stelle für Jugendsozialarbeit bekommen und eine Freitagsbetreuung anbieten. Eltern müssen aber bezahlen.

Von Angela Häusler

Die Vöhringer Grundschule Nord soll eine halbe Stelle zur Jugendsozialarbeit bekommen. Der städtische Haupt- und Umweltausschuss kommt damit einem Wunsch der Schule nach. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, in Anlehnung an die halbe Stelle der Uli-Wieland-Grundschule ebenfalls eine solche an der Grundschule Nord einzurichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .