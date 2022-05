Vöhringen

vor 19 Min.

Junge Radfahrerin soll anderen Radfahrer zu Fall gebracht haben

Mithilfe von Zeuginnen und Zeugen möchte die Polizei den Hergang eines Unfalls in Vöhringen klären, an dem eine Radfahrerin und ein Radfahrer beteiligt waren.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Ulmer Straße in Vöhringen ereignet hat. Ein Radfahrer wurde dabei verletzt.

Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Hergang eines Unfalls in Vöhringen klären zu können. Eine Radfahrerin und ein Radfahrer stießen zusammen, der Mann stürzte und wurde verletzt. Der Mann sagt, die Jugendliche habe ihm die Vorfahrt genommen Nach Angaben der Polizei befuhr der 56-Jährige auf seinem Fahrrad am Mittwoch gegen 16.50 Uhr die Ulmer Straße in Richtung Norden. Von rechts kam aus der Straße „Am kurzen Bach“ eine schätzungsweise 13 Jahre alte Fahrradfahrerin, die ein weißes T-Shirt mit Aufdruck trug. Die Jugendliche nahm dem Mann seinen Angaben zufolge die Vorfahrt und fuhr ihm rechts in die Seite. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich. Das Mädchen setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang oder das Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

