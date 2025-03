Junge Talente an der Tischtennisplatte

Icon Vergrößern Die Vöhringer Tischtennishalle war prall gefüllt. An acht Tischen wurde der Bezirksentscheid der Mini-Meisterschaften ausgetragen. Foto: Florian Holley Icon Schließen Schließen Die Vöhringer Tischtennishalle war prall gefüllt. An acht Tischen wurde der Bezirksentscheid der Mini-Meisterschaften ausgetragen. Foto: Florian Holley

In der oberen Halle der Vöhringer Uli-Wieland Schule war kürzlich kaum noch ein Platz zu finden. 38 Kinder im Alter von unter zwölf Jahren drängten sich mit Ihren Familien zum Bezirksentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften an die Platten. In den Altersklassen der unter Acht-, unter Zehn- und unter Zwölf-Jährigen ging es für insgesamt 26 Jungs und 12 Mädchen um den Einzug in die Regionsmeisterschaften.

Unter den wachsamen Augen - und teils auch mit Unterstützung beim Zählen - wurden an acht Platten viele spannende Ballwechsel geführt. Die Teilnehmer gingen zuvor bereits aus den Ortsentscheiden hervor und kamen somit aus dem ganzen Bezirk Ulm nach Vöhringen. „So viele talentierte Kinder spielen zu sehen, ist nicht nur ein tolles Zeichen für uns, sondern den ganzen Tischtennissport", sagte der Vöhringer Abteilungsleiter Peter Renz.

Am Ende eines langen Sonntags qualifizierten sich insgesamt acht Spielerinnen und Spieler für die Regionsmeisterschaft: Mädchen U8: Holly Auburger; Mädchen U10: Sina Schäfer, Leonie Kupfer; Mädchen U12: Emma Wittmann; Jungen U8: Ben Bachhuber; Jungen U10: Tim Baumgartner, Jona Cordes; Jungen U12: Lian Matteo Zschoch.

