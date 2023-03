Vöhringen

08.03.2023

Junge Unternehmer stellen Snackautomat am Vöhringer Bahnhof auf

Daniel Hartmann, Koray Celik, Nicolai Jüttner und Fabian Görtler (von links) sind zuversichtlich, dass ihr Snackautomat am Bahnhof in Vöhringen gut angenommen werde.

Plus Vier Freunde setzen eine Idee in die Tat um und bieten nun Snacks und Getränke zum Verkauf an. Die Maschine in Vöhringen soll erst der Anfang sein.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Vier Freunde sitzen zusammen im Büro und unterhalten sich über Gott und die Welt. Dann hat einer die Idee, mit Snackautomaten Geld zu verdienen. Dieses Vorhaben setzt das Quartett nun in die Tat um: Die erste Maschine steht seit wenigen Tagen am Vöhringer Bahnhof – direkt neben dem Zigarettenautomaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen