Vöhringen

vor 17 Min.

Junge Vöhringerin geht nach der Schule in einen Kindergarten in Peru

Plus Cosima Rettig aus Vöhringen interessiert sich sehr für das Leben in anderen Kulturen. Im Rahmen des Weltfreiwilligendienstes wird sie ein Jahr in Peru arbeiten.

Von Ursula Katharina Balken

Cosima Rettig will über ihren bisherigen Horizont hinausblicken. Dieser Wunsch hat die 19-Jährige schon in der Schule beschäftigt. Das Ziel ihrer Reise liegt allerdings auch weit entfernt. Die junge Vöhringerin geht für ein Jahr nach Peru. "Mich interessieren Menschen, die Kulturen, in denen sie leben, will mich mit Kindern beschäftigen und auch mein Spanisch verbessern", sagt sie. Das sind gleich mehrere Gründe, die für eine Teilnahme am Projekt Weltfreiwilligendienst sprechen, das von der Diözese Augsburg angeboten wird.

Die Abteilung Seelsorge entsendet jährlich 15 junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren für zwölf Monate in Gebiete in Chile, Peru, Rumänien, Südafrika, Uganda und Tansania. Als freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen sie Partner der Diözese in Kindergärten, Schulen, Kinderhäusern, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Krankenhäusern oder Sozialzentren. Seit 2018 werden auch Helferinnen und Helfer aus den Partnerländern der Diözese aufgenommen, "damit der Weltfreiwilligendienst keine Einbahnstraße ist". So heißt es vonseiten des Bistums Augsburg.

