Junger Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Ein 17-Jähriger versucht, einer Verkehrskontrolle zu entgehen. Doch die Polizei kann ihn ausfindig machen. Dabei kommen gleich zwei Verstöße zutage.

Kurz nach Mitternacht hat eine Streife der Polizeiinspektion Illertissen am Samstag ein Auto und dessen Fahrer in der Ulmer Straße in Vöhringen überprüfen wollen. Doch dann beschleunigte der Wagen, der Fahrer versuchte offensichtlich, sich der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Beamten laut Polizeibericht Fahrer und Fahrzeug ausfindig machen. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-Jährige, der am Steuer saß, keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem war er deutlich alkoholisiert. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um das Auto seiner Eltern. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)