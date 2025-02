Junger Schwung für den VdK Ortsverband Vöhringen

Einstimmig wurde Ende Januar der 27-jährige Nico Cesare zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Franz Bühl an, der den Verband seit dem Jahre 2015 erfolgreich geleitet hat und nun sein Amt aus Altersgründen abgibt, dem Ortsverband jedoch als Kassierer erhalten bleibt. Der Sozialverband VdK, der sich für die Interessen von Rentnern, Menschen mit Behinderungen und sozial Schwächeren einsetzt, setzt mit der Wahl ein Zeichen für Modernisierung und frischen Wind. „Am VdK Vöhringen schätze ich besonders, dass er Menschen zusammenbringt und eine starke Gemeinschaft bildet. Dieses Miteinander möchte ich weiter ausbauen und freue mich darauf, die Brücke zwischen den Generationen zu schlagen“, erklärte Cesare in seiner Antrittsrede. Neben Cesare wurden weitere Vorstandsmitglieder gewählt, die den Ortsverband in den kommenden Jahren unterstützen werden. Der 27-Jährige betonte, dass er besonderen Wert auf die Einbeziehung aller Mitglieder in Veranstaltungsfragen sowie die Gemeinschaft des Ortsverbands legt. Die Wahl markiert einen wichtigen Wendepunkt für den Ortsverband Vöhringen, der nun nach einiger Zeit der Vorstandssuche optimistisch in die Zukunft blickt.

