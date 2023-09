Vöhringen

vor 25 Min.

Katze vor den Augen von Kindern totgefahren: Was droht dem Autofahrer?

Plus Eine Mutter ist über das Verhalten des Autofahrers entsetzt. Vor den Augen ihrer Kinder habe ein Raser eine Katze überfahren: "Wie rücksichtslos", sagt sie.

Von Michael Kroha

Stunden später ist sie immer noch entsetzt. Ihre Kinder seien auf dem Weg in die Schule gewesen, hätten im Hof auf ihre Mitfahrgelegenheit gewartet. Da sei ein Auto die Straße entlang gerast und habe eine Katze vor den Augen ihrer Kinder überfahren. Blutüberströmt habe das Tier auf der Fahrbahn gelegen. Doch der Autofahrer habe sich einfach auf und davon gemacht.

Zugetragen habe sich der Vorfall am Donnerstagmorgen, gegen 7.35 Uhr, in Vöhringen. Ein heller Kleinwagen sei mit überhöhter Geschwindigkeit die Schwalbenstraße entlang gefahren, erzählt Martina, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. An die genaue Farbe des Wagens könne sich nicht genau erinnern: silber oder beige. Sie vermutet einen VW Polo, aber auf keinen Fall größer als ein Golf.

