Keine Vorsitzende: Der Vöhringer Frauenbund steht kurz vor dem Aus

Plus Nach Kneipp-Verein und Sportklub tut sich nun ein weiterer Vöhringer Verein schwer, neue Vorsitzende zu finden. Dem Frauenbund bleibt wohl nur die Auflösung.

Vereine werden oft als Kitt der Gesellschaft bezeichnet. Aber seit Jahren macht sich ein Trend bemerkbar, der nachdenklich stimmt - der Kitt fängt an zu bröckeln. Es finden sich immer weniger Mitglieder bereit, Verantwortung für ihren Verein zu übernehmen. Nachdem sich kürzlich schon der Kneipp-Verein nach 61 Jahren auflöste, steht nun ein weiterer Vöhringer Verein kurz vor dem Aus.