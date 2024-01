Vöhringen

Kirchenkonzert in Vöhringen: Gemeinsames Singen mit Fröhlichkeit

In der renovierten Martin-Luther-Kirche in Vöhringen fand das Konzert "Weihnachtliche Kammermusik" auch akustisch den richtigen Rahmen. Zum Schluss gab es minutenlang Beifall.

Plus Mit festlichen Klängen wird in der evangelischen Kirche in Vöhringen das alte Jahr verabschiedet und das neue willkommen geheißen. Das Publikum ist begeistert.

Weihnachten ist nicht beschränkt auf drei Tage. Es klingt nach, um den Menschen Freude und Hoffnung zu geben. So hat Pfarrer Jochen Teuffel seine Empfindungen am Ende eines überaus gut besuchten Konzerts in der evangelischen Kirche in Vöhringen zusammengefasst. Der Abend stand unter dem Titel "Weihnachtliche Kammermusik".

Lothar Damm, Initiator und Leiter des Konzerts, muss ein schier unerschöpfliches Schatzkästlein besitzen, aus dem er immer wieder Kostbarkeiten meist barocker Kammermusik hervorholt. Wenn der ehemalige Kantor sich anschickt, ein neues Konzert zu initiieren, kann er auf ein erfahrenes Ensemble bauen. Reinhard Allinger, Ulrike Weidl, Ralf Ostrowski, Andrea Möck (Holzbläser und Cello), Hanna Coucoulis (E-Piano), Anita Atzinger (Sopran), Mona Arnold (Konzertharfe) und Lothar Damm (Cembalo). Britta Braun und Ulrich Simon sprachen kleine Texte.

