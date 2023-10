Kleintransporter fährt gegen Mercedes: Polizei sucht Zeugen

Drei Frauen beobachten in Vöhringen einen Unfall in der Vöhlinstraße. Der Verursacher kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden und fährt weiter.

Die Polizeiinspektion Illertissen ermittelt wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht in Vöhringen. Dieser ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 19. Oktober, gegen 14.15 Uhr in der Vöhlinstraße, vor der dortigen Sparkasse. Laut Polizeibericht beobachteten drei Frauen, wie ein Kleintransporter gegen einen geparkten grauen Mercedes fuhr und diesen beschädigte. Der Fahrer des Kleintransporters mit der Aufschrift „Hermes“ verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die drei Zeuginnen verständigten daraufhin den Fahrer des geparkten Autos und gingen anschließend weiter. Insbesondere die drei Augenzeuginnen, aber auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)