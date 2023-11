Kleintransporter rollt aus Hofeinfahrt gegen Auto

Ein Kleintransporter hat sich in Vöhringen selbstständig gemacht. Beim folgenden Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

In Vöhringen ist ein Kleintransporter in ein Auto gerollt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Samstag um kurz nach 18 Uhr in der Vogelstraße. Ein 58-Jähriger hatte sein Fahrzeug im Hofraum geparkt und offenbar nicht gesichert: Es machte sich selbstständig und rollte rückwärts auf die Straße. Dort prallte der Kleintransporter gegen die linke Seite eines geparkten Autos. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)