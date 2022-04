Kleinwagen in Parkbucht angefahren: Fahrer meldet sich nicht

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Vöhringen und nimmt Hinweise von möglichen Zeugen entgegen.

Ein Unfall hat sich am Samstagmittag im Schrankenweg in Vöhringen ereignet. Ein silbergraues, nicht näher bekanntes Fahrzeug wollte laut Polizeibericht an einem Müllwagen vorbei und touchierte während des Fahrmanövers einen weißen Kleinwagen in einer Parkbucht im Bereich der linken vorderen Seite. Obwohl an dem geparkten Auto ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro entstand, fuhr der Unfallfahrer weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu informieren. Gegen den Unbekannten wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/ 9651-0 melden. (AZ)