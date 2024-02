Vöhringen/Köln

12:00 Uhr

Spender finanzieren Behandlung für Vöhringer Kind mit Gendefekt

Plus Nur rund 30 Fälle der Gehirnerkrankung GNAO1 sind bekannt, eine Studie könnte endlich Besserung bringen. Die vierjährige Anna aus Vöhringen ist dabei.

Von Sebastian Mayr

Als Marina Möller mit ihrer vierjährigen Tochter Anna ins Rheinland fuhr, war gerade Bahnstreik. "Wir hatten gerade einmal zwei Stunden in Köln", erinnert sich die Mutter aus Vöhringen. Gerade genügend Zeit für einen Kaffee und ein Foto. Aber nicht irgendein Foto, sondern eines, das für die Hoffnung der Familie steht. Ein seltener Gendefekt schränkt Anna ein, eine Studie an der Uniklinik Köln soll ihr helfen. Viele Spenderinnen und Spender machen das nun möglich. Marina Möller erzählt, wie es weitergeht und was ihr Mut macht.

Anna kam mit GNAO1 zur Welt, einem seltenen Gendefekt. Sie kann nicht allein sitzen, nicht laufen, nicht sprechen. Aktuell gibt es deutschlandweit knapp 30 bekannte Fälle der genetischen Gehirnerkrankung, die Entwicklungsverzögerungen, Epilepsie und unkontrollierte Bewegungen auslöst. Bislang hat kein Medikament und keine Therapie Heilung gebracht. Ein anderes erkranktes Kind starb im vergangenen Jahr.

