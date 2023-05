Kollision in Vöhringen: Polizei sucht nach einer Unfallbeteiligten

Ein Senior fährt in Vöhringen an parkenden Autos vorbei, dabei kommen ihm mehrere Autos entgegen. Ein Außenspiegel seines Wagens touchiert einen anderen Wagen.

In Vöhringen hat sich am Mittwochnachmittag ein harmloser Verkehrsunfall ereignet. Es entstand zwar offensichtlich kein großer Schaden, doch die Polizei Illertissen bittet eine beteiligte Autofahrerin, sich zu melden. Ein 90 Jahre alter Mann fuhr dem Polizeibericht zufolge gegen 16.55 Uhr mit seinem grauen Opel Corsa auf der Illerzeller Straße stadteinwärts. Am rechten Fahrbahnrand parkten mehrere Autos, an denen der Mann vorbeifuhr. Dabei kamen ihm mehrere Autos entgegen. Als das letzte Auto, ein silbergrauer Mercedes, passieren wollte, kam es offenbar zu einer Streifkollision: Die Außenspiegel beider Autos berührten sich.

Die Frau fuhr nach einem kurzen Gespräch unvermittelt weiter

Am Corsa des 90-Jährigen entstand nach Polizeiangaben lediglich ein geringer Schaden. Die zwei Autos hielten an, der Senior und die Fahrerin des Mercedes unterhielten sich kurz. Der Senior beschrieb die Frau so: etwa 1,75 Meter groß und mit stämmiger Statur. Die Unbekannte fuhr dann unvermittelt weiter, die beiden tauschten ihre Personalien nicht aus. Ob auch an dem Mercedes ein Schaden entstand, ist noch unklar. Die Polizei Illertissen bittet die Frau deshalb, sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)