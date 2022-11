Kommissar Kluftinger muss sich in Vöhringen die Bühne mit Gauner Lipaire teilen

Plus Das Autorenduo Klüpfel und Kober stellt sein neues Buch "Die Unverbesserlichen" vor. Den Vortritt vor dem französischen Gauner hat aber der Allgäuer Kommissar.

Für Michael Kobr und Volker Klüpfel war der 14. November ein besonderer Tag: An diesem Montag ist das neue Buch der Kluftinger-Autoren erschienen, "Die Unverbesserlichen" heißt es und hat mit dem kauzigen Allgäuer Kriminalkommissar nur seine geistigen Väter gemein. Der Klufti muss sich die große Bühne künftig mit dem Gauner Monsieur Lipaire teilen - einen Vorgeschmack darauf gab es im Vöhringer Kulturzentrum.