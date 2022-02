Vöhringen

Nachbarn sauer: Umstrittener Hausbau wird in Vöhringen erneut zum Thema

Das Bild zeigt die Südseite des Hauses in der Richard-Wagner-Straße. Sigrid und Sohn Tom Rafensteiner markieren mit ihrem Standort den vom Gesetz vorgeschriebenen Abstand des Neubaus zu ihrem Grundstück.

Plus Der Bauausschuss in Vöhringen hat über ein eigentlich schon genehmigtes Bauvorhaben in der Richard-Wagner-Straße diskutiert. Es gab Protest seitens der Nachbarn.

Von Ursula Katharina Balken

Die bei Bauausschusssitzungen vermehrt vorliegenden Bauanträge und Bauvoranfragen machen es deutlich: Die Nachfrage nach Wohnraum ist groß. Allein in Vöhringen sind laut Verwaltung 600 Menschen auf Wohnungssuche. Die Stadt versucht, die Anregung der Bayerischen Staatsregierung nach Verdichtung im innerstädtischen Raum umzusetzen. Dass dies keinesfalls eine leichte Aufgabe ist, wurde einmal mehr bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses deutlich.

