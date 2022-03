Kredite, Investitionen und Co: So steht es um die Vöhringer Finanzen

Plus Die Vöhringen Stadträte diskutieren über den Haushaltsentwurf für 2022. Warum der Kämmerer trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 5,7 Millionen Euro entspannt bleibt.

Andreas Maaß hat die Vöhringer Finanzen wohl besser im Blick als jeder andere. Das ist nicht überraschend, sondern sein Job. Er ist der Kämmerer der Kommune und hat nun den Stadträten seinen Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt. Trotz einer geplanten Kreditaufnahme von mehr als 5,7 Millionen Euro machte er dabei einen wesentlich entspannteren Eindruck als im vergangenen Jahr.