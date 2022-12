Vöhringen

Krippenausstellung in Vöhringen: Bethlehem in Schnee und Eis

Plus Im Saal des Gemeindehauses der evangelischen Kirche sind ab Freitag, 30. Dezember, 37 verschiedene Krippen zu bestaunen. Die älteste ist mehr als 200 Jahre alt.

Von Ursula Katharina Balken

Es wird gehämmert, gebohrt, gesägt, der Saal des evangelischen Gemeindehauses gleicht einer Schreinerwerkstatt. Roland Binder, Dietmar Schmid und Wolfgang Magel vom "Krippenverein Illerberg und Umgebung" bereiten die Krippenausstellung vor. Gastgeber ist die evangelische Gemeinde. "Einmal ein Krippenfreund, immer ein Krippenfreund!" Eine Erfahrung von Roland Binder. Er will damit sagen, dass die Darstellung der Geburt Jesu in den verschiedenen Interpretationen einen Menschen ein Leben lang faszinieren kann. 37 verschiedene Krippen werden im Saal des evangelischen Gemeindehauses in Schaukästen platziert. "Wir haben jeden Quadratmeter des Platzes hier im Saal ausgenutzt", sagt Binder. Er macht sich gerade daran, Maria und Josef in einer Alpenländischen Schneekrippe richtig zu platzieren, Fingerspitzengefühl ist gefragt.

