Vöhringen

vor 18 Min.

Krippenbau ist in Vöhringen Herzenssache

Plus Zum dritten Mal veranstaltet der Krippenverein Illerberg und Umgebung eine Krippenausstellung im Evangelischen Gemeindehaus.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Der Stern vom Bethlehem leuchtet in goldenem Farbton auf jedem T-Shirt der Vereinsmitglieder. Wie Vorsitzender Dietmar Schmid und sein Amtsvorgänger Roland Binder erklären, soll dieser Stern als Zeichen der Hoffnung gesehen werden, "denn Krippen zu bauen ist mehr als ein Hobby, es ist eine Herzenssache." Tagelang wird am Aufbau im Saal des Evangelischen Gemeindehauses gearbeitet.

Bis auf Geräusche des Sägens und Bohrens herrscht Stille zwischen den sechs Krippenbauern, die an diesem Tag das Aufbauen übernommen haben. Jeder arbeitet an seiner eigenen Krippe und richtet sie für die Ausstellung her. Es müssen Transportschäden beseitigt werden, denn die Fahrten mit dem Auto, einladen, ausladen, aufstellen, abbauen, das alles geht nicht schadlos an den Krippen vorbei. Insgesamt werden 35 Darstellungen von Christi Geburt zu sehen sein, darunter weit ausladende, die die Hälfte eines Zimmers in Anspruch nehmen. Auch gibt es kleine entzückende kleine Guckkästchen, so groß wie ein normales Briefkuvert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen