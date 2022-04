Künstler Tobias Wegner stellt in Vöhringen die Welt auf den Kopf

Die Show "Leo - Jenseits der Schwerkraft" verblüfft das Publikum im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen. Auf einmal ist unklar, was oben und was unten ist.

Die Ein-Mann-Show „Leo - Jenseits der Schwerkraft“ hat zahlreiche Besucherinnen und Besucher im Großen Saal des Kulturzentrums Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen mit auf eine Reise in andere Dimensionen genommen. Der Künstler brachte sie mehrmals an die Grenzen ihres sinnlichen und logischen Vorstellungsvermögens. Es war ein verwirrendes Abenteuer, das zugleich poetisch und lustig, aber auch herausfordernd und absolut spektakulär dargeboten wurde.

Das Publikum sah zwei Bühnen gleichzeitig und nebeneinander. Der Clou: eine Bühne im Original daneben eine Liveübertragung – allerdings um 90 Grad gekippt. Was immer auch Leo alias Tobias Wegner vorführte, es ergaben sich originelle Versionen mit kuriosen Dimensionen. Durch den gewöhnlichen Blickwinkel geriet die Wahrnehmung der Zuschauerinnen und Zuschauer völlig durcheinander und man wusste oft nicht mehr, in welchem Raum sich der echte Leo gerade befindet. Was ist oben, was unten?

Tobias Wegner braucht nicht viele Requisiten, um das Publikum in Vöhringen zu beeindrucken

Um diese perfekte Illusion zu erzeugen, ist enorme Muskelkraft und Körperbeherrschung vonnöten. Die seit der letzten Kultur-Abo-Saison 2020/21 verschobene Vorstellung war mittlerweile rund 1000 Mal in 30 Ländern zu sehen. Auch das Vöhringer Publikum staunte über die absurde Magie dieser spektakulären Ein-Mann-Show mit minimalsten Requisiten. Eine Mütze, ein Koffer, ein Stück Kreide – mehr war nicht nötig.

"Leo - Jenseits der Schwerkraft" drehte in Vöhringen die Welt um 90 Grad. Foto: Roland Furthmaier

Erstaunlich war nicht das „Was“, sondern das „Wie“ dieser mit körperbezogenen, wortlosen und visuellen Formen perfekt inszenierten Performance. Mit Komik, einer Mischung aus Zirkus und Theater sowie der Anlehnung an skurrile Szenen längst vergangener Stummfilmzeiten hatte sich Leo Wegner nach fast eineinhalbstündiger Nonstop-Show den lang anhaltenden Schlussapplaus redlich verdient. Mit der Gewissheit des zeitlebens eingeübten Bewusstseins „Schwerkraft ist unten“ machte sich das Vöhringer Publikum mit beiden Füßen auf dem Boden auf den Heimweg.

