Die Stadt Vöhringen kürzt ihren Zuschuss für den Familienstützpunkt

Die Stadt Vöhringen schmilzt ihren Zuschuss für den vom katholischen Frauenbund getragenen Familienstützpunkt auf ein Viertel zusammen. Einzig Noah Epple (Grüne) stimmte im Haupt- und Umweltausschuss gegen die Kürzung, deren Folgen bei den Beratungen offen blieben. „Es ist fraglich, ob die Einrichtung ihre Arbeit wird fortführen können“, antwortete Bürgermeister Michael Neher auf eine entsprechende Nachfrage aus dem Gremium mit Schulterzucken. Gleichzeitig verweist die Verwaltung darauf, dass sich der Stützpunkt über das Familienpflegewerk noch über diverse weitere Zuschusstöpfe finanziere. Etwa 70 Prozent der Kosten würden über die Krankenkassen gedeckt. Auch der Freistaat, der Deutsche Frauenbund sowie die Wieland-Werke steuerten Mittel bei.

43.000 Euro pro Jahr gehen derzeit an 22 Empfänger in Vöhringen

Mit der Kürzung soll ein vorhandenes Ungleichgewicht bei den Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände abgebaut werden, argumentiert die Verwaltung. An 22 Empfänger gehen derzeit rund 43.000 Euro pro Jahr, an den Stützpunkt fließen mit Abstand mehr Mittel als an alle anderen. Der Familienstützpunkt berät in Erziehungsfragen, unterstützt in Krisensituationen und fördert den Austausch zwischen Eltern, Familien und Fachkräften. (thv)