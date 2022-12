Kulturabonnement: "Bayerische Rauhnacht" liegt zwischen Comedy und Grusical

Plus Die dritte Aufführung im Rahmen des Vöhringer Kulturabonnements passt sich dem Wetter an. Der erste Schnee, frostige Temperaturen, die richtige Stimmung für die Aufführung.

Von jeher gelten die Raunächte im Jahresablauf als eine ganz besondere Zeit. Vor allem im alpenländischen Raum kommen die Tage zwischen Heiligabend und Dreikönig dunkel und kalt – ja eben rau – daher. Die Band Schariwari aus Kirchseeon, 1977 gegründet, hat die Raunächte zu ihrem Thema gemacht. Der Gruppe eilt der Ruf voraus, gute Musik im Stil des Folk-Rock-Sounds zu machen: Melodien der alten traditionsreichen Volksmusik werden neu arrangiert und interpretiert. Das hat der Band eine große Fangemeinde beschert – wohl ein Grund dafür, dass das Wolfgang-Eychmüller-Haus restlos ausverkauft war.